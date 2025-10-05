Jetzt live
Kabarett in Aschersleben „Krawall und Satire“: Martin Sonneborn kommt zum Kabarett-Festival nach Aschersleben
Beim 35. bundesweiten Kabarett-Festival wird Aschersleben zur Bühne für große Namen und frische Talente. Neben Martin Sonneborn steht auch „Klima-Ballerina“ Anny Hartmann auf dem Programm – mit bissigem Witz und politischem Esprit.
05.10.2025, 15:00
Aschersleben/MZ. - „Es ist die gleiche Prozedur wie jedes Jahr“, zitiert der Ascherslebener Oberbürgermeister Steffen Amme lachend das „Dinner for One“, als die Verträge unterzeichnet werden. Denn mit den Unterschriften steht fest: Auch in diesem Jahr soll das bundesweite Kabarett-Festival – das inzwischen 35. – nach Aschersleben kommen. Und mit ihm scharfzüngige Kabarettisten aus ganz Deutschland.