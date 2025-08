Konzert in Aschersleben Aufführung verlegt: Unsichere Wetterlage lässt Filmmusiken jetzt in der Alten Hobelei erklingen

Wegen des angekündigten, wechselhaften Wetters am Wochenende wird das geplante Open-Air-Konzert mit den Harzer Sinfonikern in Aschersleben in die Alte Hobelei verlegt.