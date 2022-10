Kompromiss: Aschersleben soll nun doch im Advent leuchten

Aschersleben/MZ - Keine Lichterketten im Advent? Straßen, Plätze und Gassen in Aschersleben sollten aus bekannten Gründen in diesem Jahr ohne weihnachtliche Beleuchtung bleiben. Eine Ausnahme sollte lediglich der Weihnachtsmarkt bilden. Auf die üppigen Lichterketten, die im Dezember normalerweise vorweihnachtliche Stimmung verbreiten, galt es diesmal zu verzichten. Die Stadt will Energie sparen und dieser Verzicht reiht sich ein in eine Liste von Maßnahmen, die der regelmäßig tagende Krisenstab erdacht hat.

