Kommt jetzt das Wohngebiet am Gaterslebener Heckenteich?

Bereits 2008 sollte in Gatersleben am Heckenteich eine Seniorenresidenz entstehen. Gibt es nun ein gutes Ende?

Am Heckenteich in Gatersleben könnte bald gebaut werden.

Gatersleben/MZ - Fast schon ist es eine unendliche Geschichte: Bereits 2008 waren die Planungen für ein Seniorenzentrum am Gaterslebener Heckenteich so gut wie perfekt. Doch immer, wenn es so aussah, dass das Projekt nun umgesetzt wird, es sogar schon die ersten Wohn-Interessenten dafür gab, kam wieder etwas dazwischen. Errichtet ist die Seniorenresidenz, die unterschiedliche Wohnformen umfassen sollte, bis heute nicht. Denn der ASB Regionalverband Salzlandkreis hatte sich inzwischen von dem Projekt verabschiedet. Doch nun soll es einen neuen Investor geben, die notwendige Planung wieder Fahrt aufnehmen.