Bezahlen der Parkgebühr per Handy soll auch in Aschersleben bald möglich sein. Welches Modell dabei von der Stadt favorisiert wird.

Bezahlen per App

Kommt bald das Handyparken in Aschersleben?

Aschersleben/MZ - Wer in Aschersleben sein Auto gebührenpflichtig abstellen will, braucht Kleingeld. Und, besonders ärgerlich: Ist er nicht rechtzeitig vor Ablauf der Parkzeit zurück am Auto, steckt mitunter sofort ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer.