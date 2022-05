Kommen Fördermittel für das Grundschulzentrum Frose - Nachterstedt?

Nachterstedt/Frose/MZ - Bis hier hin - zur Aufstellung eines Bebauungsplanes und der Änderung des Flächennutzungsplanes - will die Stadt Seeland noch gehen, aber nicht weiter. Bis das Land sich entscheidet, ob es den Neubau eines Grundschulzentrums in der Stadt nun finanziell unterstützen will oder nicht.

