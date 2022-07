Kommen Automaten-Kioske im Salzlandkreis?

Aschersleben/MZ - Stadtrat Maik Planert (CDU) hat in der Stadtratssitzung am Mittwoch einen Antrag eingebracht, mit dem er die Einkaufsmöglichkeiten in den Ortsteilen verbessern möchte. Er bringt die Idee der „20four7“-Kioske ins Spiel. Das sind kleine Geschäfte mit Warenautomaten ohne Personal, an denen man sich rund um die Uhr bedienen kann. Die Stadtverwaltung soll beauftragt werden, zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen solche Kioske ermöglicht werden können.

