Um zur Messe "Lebensart" in Aschersleben zu kommen, parkten am Wochenende zahlreiche Besucher illegal. Das Ordnungsamt der Stadt revanchierte sich mit jeder Menge Strafzettel. Nun ist der Ärger groß. Zockt Ascherleben auswärtige Gäste ab?

Abzocke in Aschersleben? Stadt verteilt jede Menge Strafzettel an Messe-Besucher

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Reihenweise stecken am zurückliegenden Wochenende die orangen Zettelchen hinter den Scheibenwischern der parkenden Autos rund um den Stadtpark in Aschersleben. Dabei handelt es sich aber nicht um nette Botschaften, sondern um Knöllchen, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an Falschparker verteilt haben.