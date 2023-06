Knapp am Punkt vorbei: Wie es für Ascherslebener Motocross-Talent in Teutschenthal lief

Motocross in Teutschenthal

Teutschenthal/Aschersleben/MZ - Der MXGP of Germany in Teutschenthal sollte am vergangenen Wochenende wieder das deutsche Motocross-Saisonhighlight werden und war es mit mehr als 25.000 Zuschauern ganz sicherlich auch. Ebenso für die zahlreichen und viel umjubelten deutschen Fahrer. Allerdings mit ein paar Abstrichen für Noah Ludwig.