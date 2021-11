Klinikclowns Martina Bártová und Kirsten Dohmwirth besuchen die Kinderstation in Aschersleben

Aschersleben/MZ - „Das ist genau das, was ich bin“, sagt Martina Bártová über ihren Job. Die Haare hat sie zu zwei Zöpfen gebunden, auf dem Kopf sitzt ein Blumenkranz, über der FFP2-Maske eine rote Nase. Neben ihr sitzt Kollegin Kirsten Dohmwirth in rot-weiß gestreifter Bluse mit bunten Fahnen darauf und einer Blüte an der Schiebermütze. Auch sie trägt die obligatorische rote Nase.

Als Klinikclowns Rosa und Fritzi sind die beiden auf der Kinderstation des Ameos-Klinikums in Aschersleben unterwegs, besuchen Patienten auf ihren Zimmern und sorgen für Aufheiterung. Vor einer Tür bleiben sie stehen. Um hier einzutreten, müssten sie sich einen medizinischen Kittel besorgen. Aber das Baby auf dem Arm seiner Mutter schaut so interessiert durch die Glasscheibe, dass sie kurzerhand eine kleine Show auf dem Flur aufführen. Die Augen des kleinen Kindes leuchten und als Clown Rosa die Hand eines kleinen Frosch-Stofftiers gegen die Scheibe hält, erwidert das Kind.

„Jede Situation ist anders“

Bártová und Dohmwirth arbeiten seit 2019 für den Leipziger Verein „Clownsnasen“ und besuchen als Rosa und Fritzi auch regelmäßig das Klinikum in Aschersleben. Ihr Auftritt hier wird finanziert durch den Rotary Club. Aber sie und ihre Kollegen treten auch in anderen Krankenhäusern Mitteldeutschlands auf, oft in Onkologischen Stationen und sogar in Seniorenheimen.

Zu ihrem Publikum zählen also auch Erwachsene. Eine Herausforderung dabei sei es, zu erkennen, was die Person gerade braucht. „Jede Situation ist anders“, erklärt Kirsten Dohmwirth. Gerade Erwachsene haben oft ein größeres Mitteilungsbedürfnis, sagt sie. Kinder würden dagegen eher einen spielerischen Zugang zu den Clowns finden. Und einige Patienten brauchen einfach nur Nähe. Entsprechend haben sie kein festes Programm, sondern schauen, was sich anbietet und wie ihr Gegenüber auf sie reagiert.

„Der Clown ist ein emotionales Wesen, genauso wie der Mensch“

Doch obwohl sie stets flexibel sein müssen, seien die Emotionen von Patienten und Angehörigen oft ähnlich. Da seien Trauer, Angst und Wut, aber auch Liebe und Hoffnung, so Dohmwirth. Da können sie ansetzen, denn: „Der Clown ist ein emotionales Wesen, genauso wie der Mensch.“

Wo die Klinikclowns regelmäßig hinkommen, würden sie oft mit Vorfreude erwartet, erzählen Bártová und Dohmwirth. Sie treten immer zu zweit auf. So haben sie auch die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen, wenn ihnen selbst ein Schicksal nahe geht. Trotz regelmäßiger Konfrontation mit Krankheit macht ihnen ihr Job Spaß. „Ich habe Freude daran, Menschen aus einer anderen Perspektive zu begegnen“, sagt Martina Bártová. Der Clown gebe ihr andere Möglichkeiten als eine Privatperson. „Das macht meinem inneren Kind Spaß.“