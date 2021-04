Kleinkalibergewehre auf dem Rücksitz

Aschersleben - „Da will man nur der Polizei helfen, und dann das.“ Kopfschüttelnd verlässt Martin P. den Saal im Amtsgericht Aschersleben. Gerade wurde er von Strafrichter Robert Schröter zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt, die für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wird.

In der Silvesternacht 2018 war Martin P. in einer Kleinstadt im Salzlandkreis zu einem auf einem vermieteten Anwohnerparkplatz in einem Wohngebiet stehenden 5er BMW gegangen, weil er sah, dass Polizisten um das Fahrzeug liefen und er den Besitzer kennt, hatte er am ersten Verhandlungstag gesagt. Die Polizeibeamten hatten das Kennzeichen an dem 5er BMW überprüft. „Ein Anhänger war es definitiv nicht“, erinnerte sich eine Polizistin an das Ergebnis der Halterabfrage. Die Beamten vermuteten einen Diebstahl. Sie versuchten herauszufinden, wer der Halter ist. Das ging aber nur über die Fahrgestellnummer. Doch dafür musste die Motorhaube geöffnet werden.

Beute von einem Einbruch im Schützenhaus in Gröningen

Aufgrund der Aussicht, dass das Fahrzeug sonst zur Öffnung abgeschleppt werden könnte, holte Martin P. den Autoschlüssel. Von seinem Bekannten, so hatte er zu Protokoll gegeben. Und er zeigte auch die Zulassung. Die Polizisten fanden dann auf der Rückbank zwei Kleinkalibergewehre, eine Luftpistole sowie Zubehör wie Diabolos, Zielfernrohr und Werkzeuge, die vier Wochen zuvor bei einem Einbruch aus dem Schützenhaus des Schützenvereins in Gröningen gestohlen wurden.

Da der Angeklagte die Fahrzeugpapiere aus seiner Brieftasche holte und dann auch die Originalschlüssel aus dem Haus, sei klar gewesen, dass der Angeklagte der Verantwortliche ist, schilderte eine Polizistin. „Die Motorhaube war noch warm“, sagte sie. Und als der Angeklagte kurz die Heckklappe öffnete, um eine Wasserflasche rauszunehmen, habe sie ein Kennzeichenbündel entdeckt, berichtete die Beamtin. „Er hatte sich bemüht, schnell zuzumachen“, erinnerte sie sich.

Kollegin der Polizisten hat um Hilfe gebeten

Alarmiert wurde die Streife in der Silvesternacht von einer Kollegin, die damals dort wohnte. Der BMW habe auf ihrem Stellplatz gestanden und daher habe sie nach ihrer Spätschicht die Kollegen im Revier informiert, die eine halbe Stunde vor Mitternacht kamen. Wem der BMW gehört, habe sie nicht gewusst, sagte sie. Sie kannte zwar jemanden als Nutzer, den Angeklagten erkannte sie im Gerichtssaal aber nicht als diesen.

Angeklagter ist kein unbeschriebenes Blatt

In welchem Zusammenhang P. mit dem Einbruch im Schützenhaus stand, das konnte nicht geklärt werden. P. war der Besitz von Waffen allerdings verboten. Der 31-Jährige, der heute in Halberstadt lebt, hatte 19 Eintragungen im Zentralregister der Justiz. Körperverletzung, mehrfache Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrfaches Fahren ohne Führerschein sowie Verkehrsdelikte und Verstoß gegen das Waffengesetz zählte Strafrichter Schröter auf. Zahlreiche Geld- und auch eine Bewährungsstrafe waren darunter. Der Vater eines Kindes ist derzeit arbeitslos.

Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro und letztlich unter Einbeziehung der Strafe vom Februar 2019 zu 120 Tagessätzen. Den Vorwurf der Hehlerei sah sie als nicht nachgewiesen an, wohl aber den Schusswaffenbesitz. Da er die Schlüsselgewalt über das Fahrzeug hatte, habe er auch über die darin befindlichen Waffen Gewalt besessen und somit gegen die Anordnung gegen den Besitz von Waffen verstoßen, sagte sie.

„Nur weil ich der Polizei helfen wollte, kann ich doch nicht haftbar gemacht werden“

Der Verteidiger beantrage Freispruch. „Er war nicht Besitzer des Fahrzeugs“, argumentierte er. Mit dem Schlüsselbesitz würde man ja auch nicht den Besitz über alle in einem Auto befindlichen Gegenstände erlangen, argumentierte der Rechtsanwalt. Wenn P. von den Waffen gewusst hätte, dann wäre er doch nicht freiwillig zu den Polizisten gegangen, meinte der Verteidiger.

„Ich habe eine Menge Mist gemacht“, gestand der Angeklagte, bezog das aber auf seine vorherigen Taten. Doch jetzt kümmere er sich um seinen Sohn. „Nur weil ich der Polizei helfen wollte, kann ich doch nicht haftbar gemacht werden“, meinte er.

Strafrichter Schröter: „Ich bin der Meinung, dass Sie was mit dem Auto zu tun hatten“

Schröter verurteilte Martin P. schließlich aufgrund des Schusswaffenbesitzes und Zuwiderhandlung gegen eine behördliche Anordnung. Wenn jeder Verteidiger damit argumentieren würde, dass doch niemand so dämlich wäre, freiwillig zur Polizei zu gehen, um einen Freispruch zu fordern, dann hätte er hier ganz häufig solche Dinge wie, „das kann keiner machen, das wäre dämlich“.

Selbst wenn es in diesem Fall einen Dritten als Autobesitzer geben würde, wenn P. angesichts der Fakten – den Fahrzeugschein und Schlüssel - diesen nicht nennt, dann müsste er damit leben, sagte der Richter. „Ich bin der Meinung, dass Sie was mit dem Auto zu tun hatten.“ Zumal er mit Waffendelikten schon zu tun hatte. „Wenn Sie Ihr Leben in den Griff gekriegt haben - schön, dann stellen Sie es unter Beweis“, riet Schröter zu einem straffreien Leben. „Ich habe daraus gelernt“, versicherte der Angeklagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (mz/dan)