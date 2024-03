Modelltruckfreunde Vorharz Kleine Trucks ganz groß: Wie Modellbaufreunde Besucher im Ascherslebener Ballhaus begeistern

Das Treffen der Modelltruckfreunde Vorharz lockt zusammen mit einem Kreativ- und einem Nachhaltigkeitsmarkt am Wochenende in das Ascgherslebener Ballhaus. Was Teilnehmer und Besucher meinen.