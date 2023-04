Aschersleben/MZ - Das Licht geht aus in der Manege. Gespannt schauen zahlreiche Kinder in die Mitte des Zirkuszeltes. Dort stehen einige ihrer Mitschüler. Sie schwenken bunte Tücher und tragen Figuren verschiedener Fische, die in der Dunkelheit leuchten. Ebenso wie das Kostüm von Drittklässlerin Alexandra. Ein erstauntes „Oh“ geht durch die Menge, als sie an einem Seil durch die Luft fliegt, gefolgt von lautem Applaus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.