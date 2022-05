Kleine Mühlen kommen in Friedrichsaue ganz groß raus

Friedrichsaue/MZ - Mühlenfest in Friedrichsaue? Die Ankündigung lässt stutzen. Friedrichsaue hat doch gar keine Mühle! Dass es nicht immer die großen sein müssen, sondern auch die kleinen historischen Getreidemühlen ihren Reiz haben, wenn sie noch dazu in Aktion gezeigt werden - diesen Beweis hat der Heimatverein am Sonntag eindrucksvoll erbracht.

