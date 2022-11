Klein Schierstedt und Schackenthal bekommen im nächsten Jahr schnelles mobiles Internet

Der Funkmast steht: In Klein Schierstedt und Schackenthal können Bewohner ab dem zweiten Quartal 2023 im neuen 5G-Netz der Telekom surfen. Auch der Glasfaserausbau ist im Gespräch.

Klein Schierstedt/Schackenthal/MZ - Langsam schwebt von einem großen Autodrehkran gehalten das Oberteil des neuen Funkmastes auf einem Berg unweit der Schachtstraße in Klein Schierstedt heran. In gut 15 Metern Höhe warten an dem bereits stehenden Unterteil vier Monteure darauf, die beiden Teile zum neuen Funkmast für den Ascherslebener Ortsteil zusammenzubauen.