Der SC Seeland, hier mit Til Hohmann (im weißén Trikot), zog in das Viertelfinale des Salzlandpokals ein.

Seeland/MZ. - Den Kickern des SC Seeland gelang am Sonntagnachmittag eine kleine Überraschung. Sie warfen im Achtelfinale des Salzlandpokals das Landesklasse-Team der TSG Calbe aus dem Wettbewerb. Und dies in souveräner Art und Weise. Der SCS erhöhte im zweiten Abschnitt die Schlagzahl und gewann am Ende verdient mit 3:0 (0:0).