Wann der Kita-Preis verliehen wird und was dem Sieger winkt.

Aschersleben/MZ - Am 16. Mai wird in Berlin der Deutsche Kita-Preis vergeben. Unter den 20 Finalisten, die auf einen der zehn Trophäen und Preisgeld in Höhe von 25.000 und 10.000 Euro hoffen können, sind auch die Schackstedter Strolche aus dem Ascherslebener Ortsteil Schackstedt.