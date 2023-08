Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach empfiehlt, im Sommer Kirchen als kühle Plätze aufzusuchen. Wie der Vorschlag in den Kirchengemeinden der Region um Aschersleben ankommt.

Kirchen als „Kälteräume“? Warum eine Idee in Aschersleben und der Region schwer umzusetzen ist

Sommer an der Ascherslebener Stephanikirche: Sie ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet – nicht nur bei Hitze.

Aschersleben/Frose/Ermsleben/MZ - Die Wettervorhersage für dieses Wochenende ist noch einmal richtig sommerlich: Temperaturen im hohen Zwanziger-Bereich und viel Sonne. Doch auch wenn es dieses Jahr nicht so unerträglich heiß ist wie im letzten Sommer, wurde im Juli die Frage laut: Wohin, wenn es draußen vor Hitze kaum auszuhalten ist? In die kühlen Kirchen, twitterte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) damals aus der Toskana. Kirchen sollten als „Kälteräume“ offenstehen. Was halten Kirchengemeinden von diesem Vorschlag?