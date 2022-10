Kirche-Kunst-Konzert: Was zwölf Kirchen in und um Aschersleben miteinander verbindet

An drei Wochenenden erhalten zwölf Kirchen ein eigenes Musikstück und eine Radierung.

Winningen/MZ - Seit zwei Jahren gebe es die Idee, eine Einheit aus verschiedenen Künsten zu schaffen, erzählt Beatrix Lampadius bei der Eröffnung von „Kirche-Kunst-Konzert“ in der Kirche in Winningen. Und nun ist diese Idee in die Realität umgesetzt worden. Sichtlich stolz berichtet sie über die Verbindungen und Gemeinsamkeiten verschiedener Kunstformen, die das Drei-K-Projekt vereint.