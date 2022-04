Kinderfeuerwehren sind in Aschersleben flott unterwegs

Aschersleben/MZ - Rolle vorwärts, Bankziehen, schnell durch den Slalom, unter einem Kasten wegducken und schließlich gezielter Ballwurf. Der Hindernisparcours, dem sich die Mitglieder der Kinderfeuerwehren des Salzlandkreises am Wochenende in der Ascaneum-Sporthalle gestellt haben, hatte es in sich. Aber früh übt sich, was später mal ein echter Feuerwehr-Kamerad werden will.