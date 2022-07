Kinderarzt-Mangel in Aschersleben - Warum Eltern bis in den Harz fahren müssen

Nachdem die Kinderarzt-Praxis von Elke Scholz in Aschersleben geschlossen hat, nehmen Eltern mitunter lange Wege auf sich. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht von einer „angespannten“ Versorgungslage. Herrscht ein Kinderärztemangel in Aschersleben?

Aschersleben/MZ - Eltern, deren Kinder krank werden oder die zu Untersuchungen müssen, haben es derzeit in Aschersleben nicht gerade leicht. Am 31. Januar hat die Kinderärztin Elke Scholz ihre Praxis geschlossen und ist nun im verdienten Ruhestand. Auch in den Orten der Stadt Seeland gibt es keine Kinderarztpraxis.