Für die Seeland-Kinder gibt es während der Sommerferien jede Woche eine besondere Veranstaltung. Dieses Mal werden sie am Schadelebener Strand zu Baumeistern.

Kinder werden am Schadelebener Strand zu Floßbauern

Hier wird gebaut: Die Ferienkinder aus den Ortsteilen der Stadt Seeland binden am Concordia See Holzstücke zu Flößen zusammen.

Schadeleben/MZ - Der Wind fegt über den Concordia See und lässt die Wellen fast wie am Meer ans Ufer schwappen. Doch einige Kinder trotzen dem Wetter. Sie binden am Schadelebener Strand unterarmlange Holzstücke zusammen, die sie vorher eingesammelt haben. Eindeutig: Hier werden Flöße gebaut.