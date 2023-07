Gemeinsames Zeltlager, neue Spiele und ein Ausflug als echter Höhepunkt: 21 Kinder und Jugendliche aus Aschersleben und den Ortsteilen haben beim Feriencamp mit der Stadtjugendpflege in Wilsleben viel Spaß.

Kinder und Jugendliche verbringen erlebnisreiche Tage beim Feriencamp in Wilsleben

Spiel und Spaß in den Ferien

Das Camp mit zehn neuen Zelten wurde unter den Kastanien am Dorfgemeinschaftshaus in Wilsleben aufgeschlagen, hier Jeremy Ohlsen und Max Triebel (rechts).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wilsleben/MZ - Dicht an dicht stehen die zehn nagelneuen Zelte der Stadtjugendpflege Aschersleben auf der Wiese unter großen Kastanien hinter dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Schießhaus in Wilsleben. Kinder toben lärmend auf einer ebenso neuen Hüpfburg und spielen mit einem Flugzeug. Zum dritten Mal hat die Stadtjugendpflege Aschersleben in dieser Woche zum Feriencamp nach Wilsleben eingeladen.