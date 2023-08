Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hoym/MZ - Überall im, am und rund um das Hoymer Rathaus kleben am Mittwochvormittag Zettelchen und Briefumschläge. An der braunen Rathaustür, auf dem Hof, der Steinmauer, sogar unter einem Gartentisch. „Da sind immer kleine Rätsel drin“, erklärt Mandy Odehnal, deren Jugendklub in Hoym dieses Mal der Gastgeber für die Ferienspiele im Seeland ist. Haben sich die Klubs der Stadt doch zusammengetan, um den Ferienkindern einmal in der Woche etwas Besonderes bieten zu können. Eine Wasserschlacht in Nachterstedt, eine Sommerolympiade in Schadeleben, den Bau eines Floßes am Concordia See und dieses Mal eine richtige Escape-Tour durch den Hoymer Busch.