Kinder sprinten an Ascherslebener Grundschule mit sich selbst um die Wette

Aschersleben/MZ - „Kinder brauchen genug Bewegung, um sich optimal zu entwickeln“, so der Verband des Expika Kindersprintes. Seit Corona habe jedes fünfte Kind komplett auf Sport verzichtet. Der Verein Expika motiviert Kinder seit Jahren zu mehr Bewegung. Hierzu organisieren die Mitglieder Aktionstage an Grundschulen und Kindertagesstätten. Auch die Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben nimmt seit einiger Zeit an diesem Projekt teil und hat einen solchen Aktionstag für die Kinder veranstaltet.