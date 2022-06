Kinder gehen im Ascherslebener Stadtpark auf Erkundungstour

Aschersleben/MZ - Bevor die Jungen und Mädchen am Sonnabend im Ascherslebener Stadtpark auf Entdeckertour gehen, mausern sie sich erst noch zu kleinen Baumeistern. Mit wenigen Handgriffen packen sie ein paar Heckenblätter mit Hilfe von Malerkrepp in einen durchsichtigen Plastikbeutel ein, ein Mini-Gewächshaus sozusagen. Denn Lars Heidenreich, der Gärtnerische Leiter der Aschersleber Kulturanstalt und Tourleiter an diesem sonnigen Tag, will die Frage beantworten: Können Pflanzen eigentlich schwitzen?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<