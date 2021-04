Kinder freuen sich über neues Spielgerät

Wilsleben - Eigentlich treffen sich die Kinder aus Wilsleben am Sonntag nach Ostern stets auf dem Spielplatz des Dorfes. Der Förderverein zur Erhaltung und Nutzung der Wilslebener Dorfkirche richtet zu Kleinostern nach einer Andacht bei Kaffee und Kuchen kleine Spiele aus. Coronabedingt war das in diesem Jahr nicht möglich.

Ortsbürgermeister Steffen Amme (Widab) hatte trotzdem eine Überraschung für die Jüngsten vorbereitet. Er enthüllte gemeinsam mit seinem Sohn Johannes (7) ein neues Spielgerät. „Das ist ein XXL-Tic-Tac-Toe“, erklärte der Junge den nur wenigen geladenen Gästen und Kindern. Manch einer kennt es auch unter „Drei gewinnt“. Die Holzkonstruktion fertigte die Öseg nach der Idee des Ortschefs an.

Im Urlaub gucke er auch stets nach rechts und links, um sich Ideen und Anregungen für seinen Ort zu suchen. Ein solches Spiel hatten seine Kinder auf dem Gelände des dänischen Sandskulpturenparks Blokhus entdeckt. „Das Spielgerät hat mich und meine Kinder sofort überzeugt“, berichtete Steffen Amme.

In einem Sandskulpturenpark in Dänemark hatten Ammes Kinder es entdeckt

Da der Ortsbürgermeister im letzten Jahr coronabedingt keine Feiern der Vereine aus seinem Verfügungsfonds unterstützen konnte, hatte er bei der Stadt Aschersleben angefragt, ob er 1.000 seiner 1.500 Euro Verfügungsmittel für die Anfertigung des Spielgerätes nutzen könnte. Die stimmte zu. Steffen Amme dankte nun auch der Stadt für die Hilfe bei der Spielplatzerweiterung.

Amme erinnerte an die Sitzgelegenheit am Spielplatz, die 2020 mithilfe der Prämie für den zweiten Platz im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angeschafft werden konnte. Auch der Fallkies auf dem Spielplatz konnte im Herbst ausgetauscht werden. Mehrere junge Bäume sollen in einigen Jahren den Kindern Schatten spenden.

Ammes Tochter Mariele (13) nutzte die Gelegenheit der Spielgeräteübergabe für eine ganz persönliche Überraschung. Sie übergab Bärbel Ostermann vom Gemeindekirchenrat eine Spende für den Förderverein. Die junge Geflügelzüchterin hatte überzählige Eier ihrer sieben „Mechelner“ Hennen verkauft.

50 Cent je Einer-Packung der Hühnerrasse, die auf der Liste der bedrohten Arten steht, legte sie für die Kirchengemeinde zurück. Nun übergab sie 20 Euro. Ostermann freute sich über die Spende. Und Ortschaftsratsmitglied Kathrin Ryssel über die wunschgemäß – angesichts der wenigen Gäste - kurze Rede ihres Ortsbürgermeisters. (mz/dan)