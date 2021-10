Keller in einem Mehrfamilienhaus in Aschersleben steht in Flammen

Am späten Mittwochabend wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Halberstädter Straße 25 gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sämtliche Bewohner das Haus bereist verlassen. Der Keller stand in Vollbrand und konnte innerhalb der nächsten beiden Stunden durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Einer der vier Bewohner, ein 30-Jähriger, wurde mit Symptomen auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Alle anderen bleiben unverletzt.

Durch das Feuer wurden sämtliche Versorgungsleitungen des Gebäudes beschädigt und später durch die Versorger abgestellt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, es wird von einem wirtschaftlichen Schaden von mindestens 50.000. Euro ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.