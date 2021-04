Keiner sitzt länger am Brett

Aschersleben - Seit 1879 wird in Aschersleben Schach gespielt. Günter Thormann, Abteilungsleiter bei Lok, weiß das. Und er weiß, wie lange nicht gespielt wird. „Wir hatten im Oktober vergangenen Jahres unsere letzten Wettkämpfe.“ Und das waren noch nicht mal welche aus der neuen Saison, sondern die letzten zwei Runden aus jener davor. Loks Erste schaffte den Aufstieg in die Landesliga und die Zweite in die Bezirksoberliga.

Dreimal Vizemeister

Nur haben die beiden Mannschaften nichts davon. Denn die aktuelle Saison wird als nicht gespielt in die Geschichtsbücher eingehen. „Wir sind zwar Individualsport, aber in Innenräumen darf ja nichts stattfinden und draußen war und ist es einfach zu kalt“, sagt der 70-Jährige. Und wer wolle schon vier oder fünf Stunden bei Regen oder Wind am Brett sitzen. „In die Spiellokale kommt ja niemand rein“, sagt Thormann, der seit 1964 am Brett sitzt.

Im Jahr zuvor war Aschersleben Gastgeber der DDR-Einzelmeisterschaft. Das bescherte öffentliches Interesse und lockte viele Mädchen und Jungen zum Denksport. Auch Günter Thormann. „Da bin ich bei der Schulolympiade von Erhard Wald entdeckt worden und seitdem bin ich dabei.“ 57 Jahre, keiner spielt länger bei Lok an den Brettern.

Dreimal war er im Nachwuchsbereich Vizekreismeister. „Dreimal war jemand besser als ich, immer ein anderer“, so der Ascherslebener, der längst seinen Frieden damit gemacht hat. Gut 20 Mitglieder seien sie heute noch in der Abteilung, Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Zudem gibt es eine Arbeitsgemeinschaft am Stephaneum. Doch die Aktivitäten ruhen überall.

Kontakt wird per Whatsapp gehalten

Kontakt wird vor allem über WhatsApp gehalten. Dem Spiel per Videoschalte oder auf anderen Onlinewegen kann Thormann nach eigenem Bekunden nichts abgewinnen. Dabei hat er einst als IT-Fachmann gearbeitet. Aber im Netz sehe man schlicht und ergreifend nicht, wie das Gegenüber drauf ist. Das erkenne man nur am Brett. Und auch wenn Schach nicht zu den Kampfsportarten zählt, ist es der Kampf Mann gegen Mann, der Thormann an dem Sport reizt. Der Kampf der Gedanken mithin.

„Zu erkennen, was das Gegenüber vorhat und ihn dann mit einer Kombination matt zu setzen, das macht für mich den Reiz aus“, sagt Thormann, der bisher noch keine Mitgliederverluste zu verzeichnen hat. „Und ich hoffe, dass es so bleibt“, so der Abteilungsleiter, der auch dem Präsidium des Landesschachverbandes angehört. So hofft er, dass irgendwann im Mai wieder Wettkämpfe bestritten werden können.

Highlight soll vom 5. bis 11. Juli die Offene Landesmeisterschaft der Senioren in Magdeburg sein. Offen heißt: Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Bisher liegen laut Thormann 120 Anmeldungen, darunter in der Ü 65 einige von Aufbau Bernburg, vor. Und Meldeschluss ist erst der 1. Juni. Da kann also noch so einiges passieren im Vorfeld. Gleichwohl ist eigentlich die maximale Teilnehmerzahl erreicht, weshalb es eine Warteliste gibt, auf die man gesetzt wird und dann hoffen darf.

Schach ist auch Geselligkeit

Doch Schach ist mehr, als Figuren aufstellen, Nachdenken und Züge ausführen. Schach ist auch Geselligkeit. „Klar machen wir mal eine Grillparty zum Saisonabschluss oder unternehmen gemeinsam etwas. Aber das ist nicht immer einfach. Ein Teil unserer Mitglieder wohnt in Halle, Magdeburg oder Berlin“, sagt Thormann, der auch gern kegelt. Da sehe er manche Akteure nur zu den Spieltagen. Das Gros hat er aber seit Oktober nur gehört.

Wie sich die Abteilung finanziert?

„Das geht vorwiegend über Mitgliedsbeiträge“, so der Ascherslebener. Hin und wieder gebe es Zuwendungen aus verschiedenen Töpfen. Das Spielmaterial halte ja in der Regel lange. Und die Fahrtkosten übernehmen die Mitglieder teilweise sogar selbst. Wann aber die nächste Fahrt stattfindet, steht momentan in den Sternen. Vielleicht ja zu den Löberitzer Schachtagen am 19. Juni. Dann soll auch das Finalturnier des Online-Wettbewerbs „Tarrasch Rapid 21“ stattfinden. Dann allerdings in Präsenz. „Aber auch das wissen wir noch nicht, ob die Schachtage stattfinden“, so Thormann. Gut wäre es aus seiner Sicht, damit es endlich mal wieder Leistungsvergleiche von Angesicht zu Angesicht gibt. Denn Online ist nicht Thormanns Ding. (mz/Detlef Liedmann)