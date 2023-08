Den Imbiss am Froser See gibt es nicht mehr. Kühltechnik und Lebensmittel gehen in der Nacht in Flammen auf. Feuerwehrleute sehen Parallelen zu anderem Brandfall.

Keine Versorgung mehr: Imbiss-Kiosk am Froser See komplett ausgebrannt

Die Feuerwehr musste in der Nacht ein Feuer am Froser See löschen. Dort brannte der komplette Imbisswagen aus.

Frose/MZ - Der scharfe Rauchgeruch sticht noch am Morgen danach in die Nase. Der kleine Bauwagen, der am Froser See bisher als Imbiss, Kasse und Rettungsstation diente, ist in der Nacht zum Mittwoch völlig ausgebrannt. Auf dem Rasen davor ist noch ein verrußter Grill zu erkennen, ein Abwaschbecken, ein paar Topfdeckel, angekohlte Würstchen und halbzerschmolzene Getränkeflaschen. Es ist ein Bild der Verwüstung.