Keine Ruhepause für die Feuerwehr

Aschersleben/MZ - Eine Gartenlaube in der Hecklinger Straße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag niedergebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 23.45 Uhr alarmiert, erklärt René Knoblauch, Ortswehrleiter in Aschersleben.