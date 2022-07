Keine neuen Bäume am Goetheplatz in Mehringen

Mehringen/MZ - Am Areal zwischen Kreisstraße und Angerstraße hinter dem Ortseingang von Mehringen, das den Mehringern als Goetheplatz bekannt ist, sind im Zuge des Straßenbaus in der Angerstraße große alte Bäume gefällt worden. Doch in dem Bereich sind nun keine Neupflanzungen geplant. Diese Auskunft gab Annika Fügner-Meier als Vertreterin des Ortsbürgermeisters in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<