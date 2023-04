Der Ascherslebener Stadtrat hat einer weiteren Photovoltaikanlage (hier eine im Gewerbegebiet Güstener Straße) auf einer Ackerfläche an der Magdeburger Chaussee eine Absage erteilt.

Aschersleben/MZ - Aschersleben will ein Sondergebiet „Photovoltaik“ auf einer Fläche an der Magdeburger Chaussee nicht gestatten. Deshalb lehnt die Stadt ein Bauleitplanverfahren ab, das ein Investor beantragt hatte. Der Stadtrat teilt die Auffassung der Verwaltung mehrheitlich und hat das Verfahren in der jüngsten Ratssitzung abgelehnt.