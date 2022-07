Keine Impfpriorisierung mehr: Wer will, darf auch

Aschersleben - Seit Montag dürfen sich alle ab zwölf Jahren um einen Impftermin gegen das Coronavirus bemühen. Mit Aufhebung der Priorisierung, so haben es Kritiker vorhergesagt, werde es einen Ansturm besonders auf die Haus- und Facharztpraxen geben. In der Tat seien die an der Impfkampagne beteiligten Mediziner schon seit Anfang April enorm gefordert, die Immunisierung in den Praxisalltag einzutakten, so die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVA). Seit 7. April dürfen die Hausärzte die Corona-Spritze setzen, seit 26. April auch die Fachärzte - bis zum vergangenen Montag noch streng nach Priorität. „Wir gehen davon aus, dass das Aufheben der Impfpriorisierung in fast allen Praxen die bis dahin schon sehr hohe Belastung und Nachfrage nach Impfungen weiter verstärkt“, so KVA-Pressesprecherin Heike Liensdorf.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<