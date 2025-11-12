An der Ganztagsschule „Albert Schweitzer“ in Aschersleben fand der 21. Pädagogische Tag statt. Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler arbeiteten gemeinsam an neuen Konzepten – von Nachhaltigkeit über Kinderschutz bis zum Frühstücksprojekt.

Kartoffelsuppe, Konzepte und Kooperation: Pädagogischer Tag an der Albert-Schweitzer-Schule Aschersleben

Grit Röhl, stellvertretende Schulleiterin, arbeitet in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit mit.

Aschersleben/MZ. - In der Ganztagsschule „Albert Schweitzer“ herrscht geschäftiges Treiben. Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Unterstützer wie die Stadtwerke Aschersleben treffen sich zum 21. Pädagogischen Tag, um gemeinsam am Schulkonzept zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln.