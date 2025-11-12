Bildung in Aschersleben Kartoffelsuppe, Konzepte und Kooperation: Pädagogischer Tag an der Albert-Schweitzer-Schule Aschersleben
An der Ganztagsschule „Albert Schweitzer“ in Aschersleben fand der 21. Pädagogische Tag statt. Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler arbeiteten gemeinsam an neuen Konzepten – von Nachhaltigkeit über Kinderschutz bis zum Frühstücksprojekt.
Aschersleben/MZ. - In der Ganztagsschule „Albert Schweitzer“ herrscht geschäftiges Treiben. Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Unterstützer wie die Stadtwerke Aschersleben treffen sich zum 21. Pädagogischen Tag, um gemeinsam am Schulkonzept zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln.