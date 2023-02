Auch in der Session 2022/2023 geht es wieder bunt durch die Straßen Ascherslebens. Den Rosenmontag feiern die Jecken aus der Region - wie in früheren Jahren - bereits am kommenden Sonntag.

Am Rosenmontagsumzug in Aschersleben nehmen viele Karnevalsverine der Region teil. So wie hier vor ein paar Jahren der Hoymer Carneval Club.

Aschersleben/MZ - In Aschersleben wird der Rosenmontag traditionell am Sonntag davor gefeiert. Als Höhepunkt des Straßenkarnevals wird es auch in der Session 2022/2023 wieder einen Umzug durch die Innenstadt geben. Für den 19. Februar haben sich bereits 35 Gruppen mit Narren aus zehn Karnevalsvereinen der Region angekündigt. Hinzu kommen laut Veranstalter Spielmannszüge, Festwagen, Pkw, Fangruppen, Vereine und Firmen, sodass gut 900 Menschen auf den Beinen sind, um sich aktiv am Rosenmontagsumzug zu beteiligen.