Karl, Niclas und Luca üben ab sofort in Klein Schierstedt

Aschersleben/Klein Schierstedt/MZ - Sie tragen schwarze T-Shirts mit Fotos ihrer Lieblingsbands Metallica, Rammstein und der Thüringer Metal-Band Heaven Shall Burn. Seit einem Jahr proben Luca Treptow (Bass), Niclas Spanjer (Gitarre) und Karl Krüger (Schlagzeug) in einer Garage. Erst einfach nur aus Spaß, nun mit höheren Zielen: „Wir sind eine Rock- und Metal-Band“, sagt Gitarrist Niclas. Alle drei gehen in neunte Klassen des Gymnasiums Stephaneum.