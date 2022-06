„Kaffeemänner“ aus Aschersleben: Make Coffee Not War!

Aschersleben/MZ - In großen Lettern im Graffiti-Stil prangt der Schriftzug auf dem Lieferwagen der „Kaffeemänner“-Rösterei: „Make Coffee Not War“, was auf Deutsch in etwa der Aufforderung entspricht, lieber Kaffee zu trinken, anstatt Kriege zu führen. Der Slogan könnte kaum aktueller sein. Ganz neu ist er dennoch nicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<