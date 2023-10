Kabarettfestival: In Aschersleben darf vom 3. bis 5. November wieder gelacht werden

Aschersleben/MZ - Wieder mal nichts zu lachen? Das lässt sich ändern! Vom 3. bis 5. November erhebt die Bundesvereinigung Kabarett die Stadt Aschersleben wieder zur Hauptstadt des Lachens, wenn sich Kabarettisten aus ganz Deutschland im Bestehornhaus ein Stelldichein geben. Die Eröffnungsveranstaltung mit Lisa Fitz am Freitagabend, an dem wiederum der Kleinkunstpreis der Stadt Aschersleben an einen noch geheimen Kandidaten vergeben wird, ist leider bereits ausverkauft. Aber: Den ganzen Sonnabend über können Freunde der geschliffenen Satire vollends auf ihre Kosten kommen.