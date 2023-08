Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Auf der Herrenbreite ist es am späten Montagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Gruppierungen gekommen. Dabei ist eine Person mit einem Messer am Arm verletzt worden. Was genau passiert ist und warum sich die Jugendlichen gestritten haben, sei derzeit Inhalt der Untersuchungen, heißt es seitens der Polizei des Salzlandkreises.