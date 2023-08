Acht junge Segelflieger aus Sachsen-Anhalt haben sich am Wochenende beim Vergleichsfliegen auf dem Ascherslebener Flugplatz gemessen. Neben den Leistungen geht es dabei vor allem um Begegnung.

Loris Wenderodt vom Luftsportverein Ostharz in Aschersleben bereitet sich auf den Start vor.

Aschersleben/MZ - Loris Wenderodt ist nicht zufrieden. Der erste Versuch war nicht so, wie er ihn sich vorgestellt hatte. „Ich bin zu kurz gelandet“, ärgert er sich. Der 20-jährige Segelflieger ist Teilnehmer eines landesweiten Vergleichsfliegens, an dem Flugschüler oder junge Flieger mit Lizenz teilnehmen, die unter 25 Jahre alt sind. Mit Loris Wenderodt, der gerade erst seine Flugprüfung erfolgreich abgelegt hat, Moritz Willatowski und Arthur Bernius stammen drei der acht Teilnehmer vom Luftsportverein Ostharz in Aschersleben.