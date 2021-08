Junge Menschen entwickeln in Aschersleben Fähigkeiten im Holzschnitt

Kreative Arbeit in der Druckwerkstatt.

Aschersleben/MZ - Zum siebenten Mal in Folge hat die Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben die Grafiktage für interessierte Jugendliche angeboten. Sie schafft damit Zeit und Raum für junge Leute in den Sommerferien, künstlerisch zu arbeiten und Neues auszuprobieren.

Die beiden zweitägigen Workshops standen diesmal ganz im Zeichen des Holzschnitts - einer Technik, die für die 20 Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt Neuland gewesen sein dürfte.

Thematisch nehmen die Grafiktage immer auch Bezug auf die jeweilige Ausstellung. Und so führte die Kursleiterin Constanze Kreiser die Jungen und Mädchen zunächst durch die Schau „Vorder Mittel Hintergrund“ mit Werken von Hartmut Ebersbach, Stefan Guggisberg und Neo Rauch.

„Die Beschäftigung mit den Arbeiten dient als Startpunkt für den eigenen künstlerischen Ausdruck“, erklärt Stiftungsmitarbeiterin Vivien Blume das Konzept der Grafiktage. Am Ende des ersten Workshops zeigt sie sich beeindruckt von der ernsthaften und engagierten Arbeit der Teilnehmer.

„Die Beschäftigung mit den Arbeiten dient als Startpunkt für den eigenen künstlerischen Ausdruck.“ Vivien Blume von der Grafikstiftung über das Konzept der Grafiktage

„Ich habe das Gefühl, sie haben Lust, sich künstlerisch auszuprobieren, und dabei ist ja alles neu für sie: die Platte, das Werkzeug, die schwere Druckpresse. Da muss man sich erstmal herantasten.“ Zwei Tage, und seien sie noch so intensiv, bieten dafür wenig Zeit. „Die Stunden verfliegen regelrecht.“

Dieses Gefühl beschreibt auch die Dozentin. Sie beschäftigt sich mit jeder Art von Druckgrafik, mag den Holzschnitt aber ganz besonders. Es seien vor allem die zufälligen Effekte, die es ihr angetan haben. „Man kann nachträglich und im Druckprozess noch viel verändern, und da fängt es an, Spaß zu machen.“ Den Teilnehmern möchte sie vermitteln, dass das Drucken „ein präzises Handwerk ist, das Vordenken erfordert“.

Die 17-jährige Anna-Lena Wehner, Schülerin des Stephaneums, ist zum ersten Mal bei den Grafiktagen dabei. Ihre Kunstlehrerin hat sie angeregt, sich zu bewerben. Die Schülerin war ihr wohl aufgefallen wegen ihrer guten Linolschnitte, die im Unterricht angefertigt wurden.

Kursleiterin Constanze Kreiser hilft Gerda Pötzsch aus Magdeburg. Foto: Frank Gehrmann

„Aber das hier ist viel schwieriger wegen der Maserung“, zeigt sie auf eine der Holzplatten. „Es kommt nicht so raus, wie man es angesetzt hat“, sagt sie. Dennoch ist sie ganz zufrieden mit ihren ersten Versuchen und ist froh, der Anregung ihrer Lehrerin gefolgt zu sein. Etwas selbst Angefertigtes in der Hand zu haben, „das aus dem Inneren kommt“, sei ein schöner Moment für die Jugendlichen, denkt Vivien Blume.

Am 10. Oktober werden die jungen Künstler und natürlich Konstanze Kreiser noch einmal nach Aschersleben eingeladen: zur Eröffnung der Ausstellung, in der ihre Arbeiten bis Anfang nächsten Jahres öffentlich gezeigt werden.