Kunstprojekt Jugendliche werden kreativ: Ascherslebener Burgschüler schauen mit Fries auf Entwicklung der Schule
Schüler der Ascherslebener Burgschule gestalten gemeinsam mit der Ateliergemeinschaft „Schöpfrad“ einen Wandfries. Der nimmt Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Bildungseinrichtung in den Fokus.
14.11.2025, 13:30
Aschersleben/MZ - Die großen Magnettafeln im Treppenhaus der historischen Burgschule von Aschersleben sind schon angebracht. Doch die künstlerische Reise durch die Geschichte der Sekundarschule, die dort ihren festen Platz finden soll, wird zuvor noch in der Aula festlich enthüllt. Mit der Musik von Schulchor und Solisten, Dankesworten und viel Freude.