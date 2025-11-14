Schüler der Ascherslebener Burgschule gestalten gemeinsam mit der Ateliergemeinschaft „Schöpfrad“ einen Wandfries. Der nimmt Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Bildungseinrichtung in den Fokus.

Jugendliche werden kreativ: Ascherslebener Burgschüler schauen mit Fries auf Entwicklung der Schule

Der Wandfries wird enthüllt. Hier haben die Jugendlichen sich mit der Ascherslebener Burgschule beschäftigt.

Aschersleben/MZ - Die großen Magnettafeln im Treppenhaus der historischen Burgschule von Aschersleben sind schon angebracht. Doch die künstlerische Reise durch die Geschichte der Sekundarschule, die dort ihren festen Platz finden soll, wird zuvor noch in der Aula festlich enthüllt. Mit der Musik von Schulchor und Solisten, Dankesworten und viel Freude.