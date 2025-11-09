Seit 25 Jahren gibt es das Asia-Restaurant „Panda“ an der Ascherslebener Vorderbreite. Duc Hiep Nguyen hat es im Jahr 2000 übernommen und setzt auf Vielfalt, Frische und Gastfreundschaft.

Duc Hiep Nguyen weiß, dass seine Gäste das Buffet lieben.

Aschersleben/MZ - Gebratene Nudeln, würziger Tofu, aromatisches Curry oder knusprige Ente – wer das Asia-Restaurant „Panda“ an der Vorderbreite in Aschersleben besucht, begibt sich auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt der asiatischen Küche. Sogar Sushi steht seit einiger Zeit auf dem Buffet, das Gäste zum Probieren, Schlemmen und Entdecken einlädt. Seit 25 Jahren ist das Restaurant eine feste Adresse in der Stadt – und feiert damit gewissermaßen Silberhochzeit mit Aschersleben.