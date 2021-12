Jeremy, Niklas und Nino haben einen Kalender von und für Aschersleben gestaltet

Aschersleben/MZ - Auf den Kalenderblättern gibt es die Post von Aschersleben zu sehen, die alte Walkmühle bei Mehringen, die Frecklebener Burg. Auch die Weinterrassen, weil die ein Stück Sommer in der Stadt waren. „Und das hier ist mein Lieblingsbild“, zeigt Niklas Haase auf ein Foto vom Hexenturm, über dem ein Sternenhimmel tanzt. Niklas, seine Freunde Nino Heinrich und Jeremy Lorenz halten stolz den Wandkalender „Unser Aschersleben“ in der Hand - ein erster Versuch, der gelungen ist.

„In der dritten Welle der Pandemie, bei viel Langeweile und Zeit, entschlossen wir uns, ein Netzwerk zu gründen“, spricht Nino von der Marke „Unser Aschersleben“, unter der die drei Studenten für Marketingmanagement und Verwaltungsökonomie gute Laune in ihrer Stadt verbreiten und nach außen hin Werbung für ihre Heimat machen wollen. Bei Facebook hatten sie schon nach einem halben Jahr 900 Abonnenten, über 1.000 Follower bei Instagram.

Mit viel Herzblut und Liebe

„Die Stadt macht gute Werbung, aber wir finden, sie hat noch so viel mehr zu bieten“, erklärt Nino, was die drei jungen Männer antreibt. Deshalb haben sie angefangen, Fotos zu schießen und Videos zu drehen und die über die sozialen Medien zu verbreiten. Für die drei Studenten der Hochschule Harz zudem eine Möglichkeit, das, was sie in der Theorie lernen, in der Praxis umzusetzen. Das Feedback, was da zurückkam, hat die drei jungen Leute dann auch bestärkt, das Kalenderprojekt in Angriff zu nehmen.

Herausgekommen ist ein Hochglanzkalender im A3-Format mit schönen Ascherslebener Motiven und jeder Menge Informationen auf den Rückseiten. „Da hat die ganze Familie mitgemacht“, sagt der 20-jährige Niklas und erzählt, wie seine Oma aus Freckleben bei den Fakten über die Burg geholfen habe. „Es ist richtig viel Herzblut und Liebe reingeflossen“, bestätigt auch sein Freund Nino. Denn für die Fotos sind die jungen Leute wochenlang durch ihre Stadt gezogen, haben das Layout erstellt, Sponsoren gesucht.

Lokale Händler unterstützen das Projekt

Unterstützung haben sie etwa von KennyS, dem Friseursalon Lorenz, Spiel- und Schreibwaren Diana Hofmann, der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ und der Buchhandlung Thalia bekommen, wo es den Kalender auch für 25 Euro zu kaufen gibt.

Mit einem Euro von jedem verkauften Kalender soll übrigens der Zoo der Stadt unterstützt werden. „Denn wir wollten unbedingt was mit Gemeinnutz machen, unsere Stadt unterstützen“, erklären die drei. Und geben zu: „Den Zoo, den haben wir schon immer gemocht.“ Und schon spukt den drei jungen Leuten im Kopf herum, im nächsten Jahr vielleicht wieder einen Kalender zu gestalten. „Wir haben so viel Erfahrung dadurch machen können, das war schon klasse“, gibt Niklas zu. Und sagt: „Es ist halt etwas von Ascherslebenern für Aschersleben. Und das ist gut.“