Jede Menge Hundekot und Zigarettenstummel in Aschersleben

Arnim Pommeranz und seine Kinder sammeln Müll in den Promenaden der Stadt. Viel gebe es hier zum Glück nicht. Dafür liegen überall Zigarettenstummel herum.

Aschersleben/MZ - „Eine Stadt kann nur so schön sein, wie ihre Bürger sie machen.“ Dieser Ausspruch von Ascherslebens Ehrenbürgerin Hildegard Ramdohr spukt Matthias Poeschel im Kopf herum, als er am Sonnabend an der Weltzeituhr der Eine-Stadt eine kleine Truppe von Freiwilligen begrüßt, die Müll, Unrat und den leidigen Zigarettenstummeln zu Leibe rücken möchten.