Ja-Wort mit Schnapszahl in Aschersleben

Ariane und Tobias Voigt haben sich am 22.2.22 trauen lassen. Mehr Zweien wird es erst wieder am 22.2.2222 geben.

Ariane und Tobias Voigt sind eins von zwei Paaren, die sich am 22.2.22 in Aschersleben das Ja-Wort gegeben haben.

Aschersleben/MZ - Mit dem Antrag hatte Ariane Wolf gar nicht mehr gerechnet. „Wir hatten vor fünf, sechs Jahren mal darüber gesprochen, dass, wenn wir heiraten, es an einem Schnapszahlen-Datum tun“, erklärt ihr frisch gebackener Ehemann Tobias Voigt, der seiner Liebsten nun am 22.2.22 in der Weißen Villa von Aschersleben das Ja-Wort gab.