Ivorische Fachkraft wartet seit Monaten in der Heimat auf Arbeitsvisum für Tätigkeit in Hoymer Unternehmen

Gatersleben/MZ. - Es war Mitte Januar, als in der Ausländerbehörde in Bernburg die Handschellen klickten. Zoumana Fofana, der nach seiner Flucht aus der Elfenbeinküste fünf Jahre lang in Gatersleben lebte, eine deutsche Schule besuchte und am Ende einen festen Job bei der Agens Baugesellschaft hatte, sollte wieder in seine alte Heimat abgeschoben werden.