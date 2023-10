An der Baustelle Ermslebener Straße in Aschersleben geht es voran. Welche Arbeiten derzeit laufen und ob der Zeitplan gehalten werden kann.

Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Kreuzungsbereich Am Spittelsberg schon in der kommenden Woche freigegeben werden.

Aschersleben/MZ. - Wenn weiterhin alles gut geht, ist demnächst ein Ende in Sicht – zumindest für eine verkehrstechnische Einschränkung in der Stadt. Denn laut Angaben von Michael Schanz, Regionalbereichsleiter West der Landesstraßenbaubehörde, ist die große Spittelsbergsperrung bald schon Geschichte. „Der Kreuzungsbereich Spittelsberg wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 43 wieder für den Verkehr freigegeben“, kündigt er an.