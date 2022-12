Investor steht trotz Streitigkeiten zum neuen Wohngebiet in Gatersleben

Am Heckenteich in Gatersleben soll ein Wohngebiet entstehen.

Seeland/MZ - Der letzte Seeland-Stadtrat in diesem Jahr war ein ungewöhnlicher. Nicht nur, weil er dieses Mal in Friedrichsaue, dem kleinsten Ortsteil der Stadt, durchgeführt wurde. Sondern vielmehr, weil fast in jedem Tagesordnungspunkt – von der Einwohnerfragestunde bis hin zum größten Bauprojekt – ein seit Jahren schwelender Streit deutlich zutage trat. Es gab Rügen, gegenseitige Vorhaltungen und dringende Appelle, die dahin gingen, dass es der Stadt besser zu Gesicht stehen würde, nach außen hin Einigkeit zu demonstrieren.